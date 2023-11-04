Как будут считать прожиточный минимум для расчета окладов судей, прокуроров, работников НАБУ, НАПК и ГБР

Прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется уменьшенным, но специальные нормы предусмотрели для НАБУ, НАПК и ГБР, - проект Бюджета-2024 ко второму чтению.

2 ноября Кабмин внес в Верховную Раду доработанный проект Бюджета на 2024 год. Согласно финальному тексту изменений в расчет должностных окладов судей и прокуроров не предусматривается.

Так, прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, останется на уровне 2102 грн. Напомним, что, например, судейское вознаграждение судьи Верховного Суда-председателя ВСП, по данным, предоставленным ВСП, по состоянию на июль составляло 354 713 грн в месяц.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры остается – 1600 грн.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн.

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

При этом в пунктах 20, 21 Заключительных положений законопроекта ко второму чтению предусмотрели определенные исключения для НАПК, НАБУ и Государственного бюро расследований.

Следует заметить, что они выписаны достаточно запутано.

Так, п. 20 предусматривает, что действие абзаца 6 ст. 7 проекта закона о бюджете, где указан «ограниченный» прожиточный минимум в 2102 грн, не будет распространяться на работников:

центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, то есть, на работников НАПК,

центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых, т.е. НАБУ

и государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи предотвращения, выявления, прекращения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, то есть, на работников ГБР.

Вместе с тем установлено, что оплата труда, денежное обеспечение работников НАБУ и ГБР, должностные оклады которых определены в трех размерах к должностному окладу, установленному Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год.

Оплата труда работников НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, с учетом абзаца четвертого части первой статьи 7 настоящего Закона. Абз. 4 ст. 7 устанавливает прожиточный минимум в 3028 грн.

В свою очередь п. 21 предусматривает, что оплата труда работников Аппарата Верховной Рады Украины, постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, осуществляющего государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год.

Оплата труда работников государственного органа, обеспечивающего государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере публичных закупок, осуществляется в соответствии с Законом от 9 августа 2023 № 3295-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности Антимонопольного комитета Украины».

Оплата труда работников государственного коллегиального органа, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, определяется специальным законом.

Автор: Наталья Мамченко

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