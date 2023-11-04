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Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів та прокурорів залишиться зменшеним, але спеціальні норми передбачили для НАБУ, НАЗК та ДБР, - проект Бюджету-2024 до другого читання.

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Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР

09:00, 4 листопада 2023
Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів та прокурорів залишиться зменшеним, але спеціальні норми передбачили для НАБУ, НАЗК та ДБР, - проект Бюджету-2024 до другого читання.
Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР
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Кабмін 2 листопада вніс до Верховної Ради доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік. Згідно фінального тексту змін до розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів не передбачається.

Так, прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді залишиться на рівні 2102 грн. Нагадаємо, що, наприклад, суддівська винагорода судді Верховного Суду-голови ВРП, за даними, наданими ВРП, станом на липень складала 354 713 грн на місяць.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури залишиться – 1600 грн.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2102 грн.

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

При цьому, у пунктах 20, 21 Прикінцевих положень законопроекту до другого читання передбачили певні виключення для НАЗК, НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Слід зауважити, що воно виписані досить заплутано.

Так, п. 20 передбачає, що дія абзацу 6 ст. 7 проекту закону про бюджет, де вказано «обмежений» прожитковий мінімум в 2102 грн, не буде поширюватися на працівників:

  • центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, тобто, на працівників НАЗК,
  • центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових, тобто, на працівників НАБУ
  • та державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, тобто, на працівників ДБР.

Разом із тим, встановлено, що оплата праці, грошове забезпечення працівників НАБУ та ДБР, посадові оклади яких визначено у трьох розмірах до посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік.

Оплата праці працівників НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, з урахуванням абзацу четвертого частини першої статті 7 цього Закону. Абз. 4 ст. 7 встановлює прожитковий мінімум у 3028 грн.

В свою чергу, п. 21 передбачає, що оплата праці працівників Апарату Верховної Ради України, постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік.

Оплата праці працівників державного органу, який забезпечує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель, здійснюється відповідно до Закону від 9 серпня 2023 року № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України».

Оплата праці працівників державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів визначається спеціальним законом.

Автор: Наталя Мамченко

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