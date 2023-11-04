Втратили реєстраційне посвідчення РРО: нюанси поновлення

Суб’єкт господарювання з метою поновлення втраченого реєстраційного посвідчення може подати заяву за формою №1-РРО з позначкою «Перереєстрація» в електронній формі.

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило особливості поновлення втраченого реєстраційного посвідчення РРО.

Так, відповідно до п. 4 розд. III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 №547 зі змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема, зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення за ф. №3-РРО (додаток 3 до Порядку) за ідентифікатором форми J/F1413405 та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

Пунктом 2 глави 3 розд. II Порядку встановлено, що у разі втрати реєстраційного посвідчення суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання протягом п’яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли відповідні підстави, подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за ф. №1-РРО (додаток 1 до Порядку) (ідентифікатор J/F1311406) з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації.

Враховуючи викладене, якщо суб’єкт господарювання з метою поновлення втраченого реєстраційного посвідчення подає реєстраційну заяву за ф. №1-РРО з позначкою «Перереєстрація» в електронній формі та йому надходить друга квитанція з повідомленням про помилку «Документ не прийнято, додайте реєстраційне посвідчення», то такий суб’єкт повинен подати у встановлений термін до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО зазначену заяву у паперовій формі та у полі «Перереєстрація у зв’язку із» вказати «втрата реєстраційного посвідчення».

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