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Утратили регистрационное удостоверение РРО: нюансы обновления

07:19, 4 ноября 2023
Предприятие с целью возобновления утраченного регистрационного удостоверения может подать заявление по форме №1-РРО с пометкой «Перерегистрация» в электронной форме.
Утратили регистрационное удостоверение РРО: нюансы обновления
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило особенности возобновления утраченного регистрационного удостоверения РРО.

Так, согласно п. 4 разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 №547 с изменениями и дополнениями, субъекты хозяйствования, использующие регистраторы расчетных операций для осуществления расчетных операций наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществление операций по приему наличных денег для дальнейшего ее перевода, обязаны , в частности, хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение по ф. №3-РРО (приложение 3 к Порядку) по идентификатору формы J/F1413405 и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

Пунктом 2 главы 3 разд. II Порядка установлено, что в случае потери регистрационного удостоверения предприятие или представитель субъекта хозяйствования в течение пяти рабочих дней, следующих за днем, когда возникли соответствующие основания, подает в контролирующий орган по месту регистрации РРО регистрационное заявление о регистрации регистраторов расчетных операций по ф. №1-РРО (приложение 1 к Порядку) (идентификатор J/F1311406) с отметкой «Перерегистрация» с указанием причины перерегистрации.

Учитывая изложенное, если предприятие с целью возобновления утраченного регистрационного удостоверения подает регистрационное заявление по ф. №1-РРО с пометкой «Перерегистрация» в электронной форме и ему поступает вторая квитанция с уведомлением об ошибке «Документ не принят, добавьте регистрационное удостоверение», то такой субъект должен подать в установленный срок в контролирующий орган по месту регистрации РРО указанное заявление в бумажной форме и в поле «Перерегистрация в связи с» указать «утрата регистрационного удостоверения».

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