Во Львове на высоте 294 метра пограничники создали «живой» флаг, видео

20:59, 23 августа 2025
Пограничники на горе Баба Род провели символическую акцию, создав «живой» флаг Украины.
Во Львове ко Дню Государственного флага Украины военнослужащие 7-го Карпатского пограничного отряда на вершине горы Баба Род провели символическую акцию, создав «живой» флаг. 

Отмечается, что участники акции стали в формации флага, подчеркнув, что сине-желтое знамя - это не только государственный символ, но и живая история и сила духа украинцев, объединяющая поколение.

"Наш флаг – символ свободы, единства и несгибаемости. Пограничники – первая линия его защиты", - отметил заместитель начальника 7 пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению полковник Сергей Шаповал.

Гора на высоте 294 метра, знаковое место, откуда открывается панорамный вид на Львов.

Львов День Государственного Флага Украины

