Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

Источник фото: ГСА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация 21 августа сообщила Высшему совету правосудия о среднем размере судейского вознаграждения, которое получают украинские судьи в 2025 году.

Как доложил членам Высшего совета правосудия и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура, средний размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции с учетом стажа, региональных коэффициентов и т. п., составляет 105-107 тыс. гривен в месяц.

«105-107 тысяч гривен – это размер среднего судейского вознаграждения в местных общих судах», - отметил Максим Пампура.

Вместе с тем и. о. главы ГСА сообщил, что даже в одном суде размер судейского вознаграждения может существенно отличаться.

«Размер должностного оклада судьи первой инстанции с 2021 года остается неизменным – 63 060 гривен. Если не учитывать региональные коэффициенты, доплату за стаж, научную степень, но при этом учитывать уплату налогов, то судья местного суда может получать около 57 тыс. гривен в месяц», - отметил Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.