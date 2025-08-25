Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

15:16, 25 августа 2025
В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.
Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА
Источник фото: ГСА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация 21 августа сообщила Высшему совету правосудия о среднем размере судейского вознаграждения, которое получают украинские судьи в 2025 году.

Как доложил членам Высшего совета правосудия и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура, средний размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции с учетом стажа, региональных коэффициентов и т. п., составляет 105-107 тыс. гривен в месяц.

«105-107 тысяч гривен – это размер среднего судейского вознаграждения в местных общих судах», - отметил Максим Пампура.

Вместе с тем и. о. главы ГСА сообщил, что даже в одном суде размер судейского вознаграждения может существенно отличаться.

«Размер должностного оклада судьи первой инстанции с 2021 года остается неизменным – 63 060 гривен. Если не учитывать региональные коэффициенты, доплату за стаж, научную степень, но при этом учитывать уплату налогов, то судья местного суда может получать около 57 тыс. гривен в месяц», - отметил Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судья ГСА зарплата ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова