Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

15:16, 25 серпня 2025
У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.
Джерело фото: ДСА
Державна судова адміністрація 21 серпня повідомила Вищій раді правосуддя про середній розмір суддівської винагороди, яку отримують українські судді у 2025 році.  

Як доповів членам Вищої ради правосуддя в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура, середній розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції з урахуванням стажу, регіональних коефіцієнтів тощо, складає 105-107 тис гривень на місяць.

«105-107 тисяч гривень – це розмір середньої суддівської винагороди в місцевих загальних судах», - зазначив Максим Пампура.

Разом з тим в. о. голови ДСА повідомив, що навіть в одному суді розмір суддівської винагороди може суттєво відрізнятися.

«Розмір посадового окладу судді першої інстанції з 2021 року є незмінним – 63 060 гривень. Якщо не враховувати регіональні коефіцієнти, доплату за стаж, наукову ступінь, але враховувати сплату податків, то суддя місцевого суду може отримувати лише близько 57 тис. гривень на місяць», - зазначив Максим Пампура.

Автор: В’ячеслав Хрипун

суд суддя ДСА зарплата ВРП

