Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

16:06, 25 августа 2025
Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.
Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ
Фото: СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. Другим указом Президент освободил Хмару от должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

По сути, произошло переназначение генерал-майора Евгения Хмары на аналогичную должность.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал закон 4542-IX об увеличении численности СБУ (законопроект 13353).

А именно, будет увеличена общая численность СБУ на период действия военного положения — в количестве согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») в период действия военного положения должна составлять не менее 10 000 человек.

Также предусмотрено, что вместо подразделения по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов, в Центральном управлении СБУ и подчиненных ему органах действует подразделение, осуществляющее оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»).

В дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в указы Президента.

Кроме того, статья 25 закона об СБУ дополнена новой нормой, по которой военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и т. д., имеют право применять оружие и боевую технику в установленном для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.

Автор: Наталя Мамченко

