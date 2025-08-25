Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський 25 серпня призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Іншим указом Президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

По суті, відбулось перепризначення генерал-майора Євгенія Хмари на аналогічну посаду.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав закон 4542-IX про збільшення чисельності СБУ (законопроект 13353).

А саме, буде збільшено загальну чисельність СБУ на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 000 осіб.

Також передбачено, що замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, у Центральному управлінні СБУ та підпорядкованих йому органах діє підрозділ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А»).

Надалі відповідні зміни будуть внесені до указів Президента.

Крім цього, стаття 25 закону про СБУ доповнена новою нормою, за якою військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки тощо, мають право застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів ЗСУ порядку та випадках.

Автор: Наталя Мамченко

