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Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

18:18, 28 липня 2025
Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»
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Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав закон 4542-IX про збільшення чисельності СБУ (законопроект 13353). Як раніше писала «Судово-юридична газета», також ним передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

А саме, буде збільшено загальну чисельність СБУ:

  • у мирний час – із 27 000 до 37 000 осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») становить 10 000 осіб
  • в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 000 до 41 000 осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») становить 10 000 осіб.
  • на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А») у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 000 осіб.

Також передбачено, що замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, у Центральному управлінні СБУ та підпорядкованих йому органах діє підрозділ, що здійснює оперативно-бойову діяльність та спеціальні заходи (Центр спеціальних операцій «А»).

Надалі відповідні зміни будуть внесені до указів Президента.

Крім цього, стаття 25 закону про СБУ доповнена новою нормою, за якою військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки тощо, мають право застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів ЗСУ порядку та випадках.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ закон ЗСУ військовослужбовці Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

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