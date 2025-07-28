Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал закон 4542-IX об увеличении численности СБУ (законопроект 13353). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также им предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.
А именно, будет увеличена общая численность СБУ:
Также предусмотрено, что вместо подразделения по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов, в Центральном управлении СБУ и подчиненных ему органах действует подразделение, осуществляющее оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»).
В дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в указы Президента.
Кроме этого, статья 25 закона об СБУ дополнена новой нормой, согласно которой военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и т.п., имеют право применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.
Автор: Наталя Мамченко
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