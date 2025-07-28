Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал закон 4542-IX об увеличении численности СБУ (законопроект 13353). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также им предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

А именно, будет увеличена общая численность СБУ:

в мирное время – с 27 000 до 37 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет 10 000 человек;

– с 27 000 до человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет человек; в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 000 до 41 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет 10 000 человек;

(кроме периода военного положения) – с 31 000 до человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») составляет человек; на период действия военного положения – в количестве согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А») в период действия военного положения должна составлять не менее 10 000 человек.

Также предусмотрено, что вместо подразделения по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов, в Центральном управлении СБУ и подчиненных ему органах действует подразделение, осуществляющее оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»).

В дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в указы Президента.

Кроме этого, статья 25 закона об СБУ дополнена новой нормой, согласно которой военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и т.п., имеют право применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.

Автор: Наталя Мамченко

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