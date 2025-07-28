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В Житомирской области объявили подозрение акушеру-гинекологу из-за смерти младенца во время родов в 2022 году

23:12, 28 июля 2025
Женщина не получила своевременную акушерскую помощь и потеряла ребенка.
В Житомирской области объявили подозрение акушеру-гинекологу из-за смерти младенца во время родов в 2022 году
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В Житомирской области сообщили о подозрении 54-летнему акушеру-гинекологу, который не провёл своевременную диагностику во время родов, что повлекло тяжёлые последствия: роженица не получила необходимую акушерскую помощь, а ребёнок умер. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Указывается, что летом 2022 года 31-летняя беременная обратилась в больницу с жалобами на схваткообразные боли. Было установлено, что она находилась на 40-й неделе беременности и испытывала ложные схватки — её госпитализировали для дальнейшего наблюдения.

На следующее утро у женщины диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек. Была выбрана выжидательная тактика ведения родов с динамическим наблюдением. В течение дня беременную осматривали врачи и фиксировали удовлетворительное состояние её и плода.

Вечером женщине стало хуже — появились боли внизу живота. Врач не провёл УЗИ или кардиотокографию, не выяснил реальное состояние плода, но назначил роженице наркотический анальгетик, не обследовав её должным образом через несколько часов, объяснив это тем, что она спит.

В 5:00 следующего утра роженица жаловалась на боль и симптомы осложнения, которые врач проигнорировал. Только в 6:20 было зафиксировано преждевременное отслоение плаценты и дистресс плода. Около 6:50 был проведён кесарев разрез, в ходе которого извлекли ребёнка без признаков жизни.

Следствие установило, что медик, имея доступ ко всем необходимым ресурсам и достаточную квалификацию, не придерживался клинических протоколов и требований законодательства в сфере медицинской помощи. Это привело к внутриматочному кровотечению у роженицы и гибели плода вследствие внутриутробной гипоксии и аспирации околоплодными водами.

Врачу сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжёлые последствия для роженицы.

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