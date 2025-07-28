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На Житомирщині оголосили підозру акушеру-гінекологу через смерть немовляти під час пологів у 2022 році

23:12, 28 липня 2025
Жінка не отримала вчасну акушерську допомогу і втратила дитину.
На Житомирщині оголосили підозру акушеру-гінекологу через смерть немовляти під час пологів у 2022 році
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На Житомирщині повідомили про підозру 54-річному акушеру-гінекологу, який не провів своєчасну діагностику під час пологів, що спричинило тяжкі наслідки: породілля не одержала необхідної акушерської допомоги, а дитина померла. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що улітку 2022 року 31-річна вагітна звернулася до лікарні зі скаргами на переймоподібні болі. Було встановлено, що вона на 40‑му тижні вагітності й це були хибні перейми — її госпіталізували для подальшого спостереження.

Наступного ранку у жінки діагностували передчасний розрив плодових оболонок. Було обрано очікувальну тактику ведення пологів з динамічним спостереженням. Упродовж дня вагітну оглядали лікарі та фіксували задовільний стан її та плоду.

Ввечері жінці стало гірше — з’явилися болі внизу живота. Лікар не провів УЗД або кардіотокографію, не з’ясував реального стану плода, але призначив породіллі наркотичний анальгетик, не обстеживши її належно через кілька годин, пояснивши це тим, що вона спить.

О 5:00 наступного ранку породілля скаржилася на біль та симптоми ускладнення, які лікар проігнорував. Лише о 6:20 зафіксували передчасне відшарування плаценти та дистрес плода. Близько 6:50 було проведено кесарів розтин, під час якого вилучили дитину без ознак життя.

Слідство встановило, що медик, маючи доступ до всіх необхідних ресурсів і достатню кваліфікацію, не дотримався клінічних протоколів та вимог законодавства щодо медичної допомоги. Це спричинило внутрішньо‑маткову кровотечу у породіллі та смерть плода через внутрішньоутробну гіпоксію й аспірацію навколоплідних вод.

Лікарю оголосили підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для роділлі.

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