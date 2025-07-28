Рада суддів України оновила інтерактивну мапу навантаження місцевих судів за півріччя 2025 року

РСУ оприлюднила статистику за І півріччя 2025, де українські судді перевантажені, а де – недоукомплектовані.

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Рада суддів України оприлюднила оновлені статистичні дані на інтерактивній мапі місцевих загальних судів, які сформовано за результатами І півріччя 2025 року на основі звітності судів.

На карті можна переглянути:

Кількість справ, що надійшли до суду;

Чисельність суддів відповідно до рішення ВРП;

Чисельність суддів з повноваженнями станом на відповідне число;

Нормативний час необхідний для розгляду справ і матеріалів в годинах;

Чисельність суддів за нормативами.

Відповідна мапа є важливим інструментом для моніторингу навантаження на суди та покращення планування в судовій системі.

Карта доступна на сайті Ради суддів України за посиланням.

Відповідно до оновлених даних, до прикладу, у Тисменицький районний суд Івано-Франківської області за І півріччя 2025 року, надійшло 1891 справ та матеріалів.

Згідно із даними інтерактивної мапи, чисельність суддів для розгляду такої кількості справ мала б становити 6 суддів.

На цей час в Тисменицькому районному суді штатна чисельність становить 4 судді.

Протягом півріччя 2025 року Тисменицьким районним судом розглянуто 1763 справ, що становить 92.74% від кількості справ та матеріалів, що надійшли до суду за цей час.

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