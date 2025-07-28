Рада суддів України оновила інтерактивну мапу навантаження місцевих судів за півріччя 2025 року

Рада суддів України оприлюднила оновлені статистичні дані на інтерактивній мапі місцевих загальних судів, які сформовано за результатами І півріччя 2025 року на основі звітності судів.
На карті можна переглянути:
Відповідна мапа є важливим інструментом для моніторингу навантаження на суди та покращення планування в судовій системі.
Карта доступна на сайті Ради суддів України за посиланням.
Відповідно до оновлених даних, до прикладу, у Тисменицький районний суд Івано-Франківської області за І півріччя 2025 року, надійшло 1891 справ та матеріалів.
Згідно із даними інтерактивної мапи, чисельність суддів для розгляду такої кількості справ мала б становити 6 суддів.
На цей час в Тисменицькому районному суді штатна чисельність становить 4 судді.
Протягом півріччя 2025 року Тисменицьким районним судом розглянуто 1763 справ, що становить 92.74% від кількості справ та матеріалів, що надійшли до суду за цей час.
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