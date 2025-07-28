У Франції горів пансіонат для людей з інвалідністю, є загиблі

Внаслідок пожежі щонайменш троє людей загинули, у тому числі власник.

Фото: AFP

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У Франції, неподалік міста Ангулем, сталася пожежа в пансіонаті, який приймав осіб з інвалідністю. За наявною інформацією, загинули щонайменше троє людей. Крім того, є постраждалі та кілька осіб зникли безвісти. Про це повідомила французька газета Le Figaro.

Займання сталося близько 4:30 ранку у закладі, розташованому в комуні Монморо на південь від Ангулема, у регіоні Нової Аквітанії. Пожежники прибули приблизно за 20 хвилин після виклику, але на той момент вогонь уже охопив значну частину споруди.

У гасінні брали участь близько 80 пожежників, було залучено 24 одиниці спеціалізованої техніки. Вогнем знищено майже половину будівлі, загальна площа якої становить приблизно 700 квадратних метрів.

За даними префектури Ангулема, серед загиблих – власник пансіону. Ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти. Чотирьох постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у критичному стані.

У момент трагедії в установі перебували 14 осіб віком від 20 до 75 років: вісім мешканців з ментальними порушеннями, четверо працівників, які за ними доглядали, а також подружжя власників – вони керували пансіонатом, пристосованим для відпочинку людей з інвалідністю.

Прокуратура Ангулема розпочала слідство. За попередніми даними, йдеться про нещасний випадок.

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