Практика судів
  1. У світі

У Франції горів пансіонат для людей з інвалідністю, є загиблі

21:42, 28 липня 2025
Внаслідок пожежі щонайменш троє людей загинули, у тому числі власник.
У Франції горів пансіонат для людей з інвалідністю, є загиблі
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції, неподалік міста Ангулем, сталася пожежа в пансіонаті, який приймав осіб з інвалідністю. За наявною інформацією, загинули щонайменше троє людей. Крім того, є постраждалі та кілька осіб зникли безвісти. Про це повідомила французька газета Le Figaro.

Займання сталося близько 4:30 ранку у закладі, розташованому в комуні Монморо на південь від Ангулема, у регіоні Нової Аквітанії. Пожежники прибули приблизно за 20 хвилин після виклику, але на той момент вогонь уже охопив значну частину споруди.

У гасінні брали участь близько 80 пожежників, було залучено 24 одиниці спеціалізованої техніки. Вогнем знищено майже половину будівлі, загальна площа якої становить приблизно 700 квадратних метрів.

За даними префектури Ангулема, серед загиблих – власник пансіону. Ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти. Чотирьох постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у критичному стані.

У момент трагедії в установі перебували 14 осіб віком від 20 до 75 років: вісім мешканців з ментальними порушеннями, четверо працівників, які за ними доглядали, а також подружжя власників – вони керували пансіонатом, пристосованим для відпочинку людей з інвалідністю.

Прокуратура Ангулема розпочала слідство. За попередніми даними, йдеться про нещасний випадок. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

В «Слузі народу» заявили, що можуть розглянути законопроект Президента про НАБУ і САП без поправок до другого читання

Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови антикоркомітету Олена Мошенець заявила, що «монополії на функцію процесуального нагляду не буде, і це навіть не планувалося».

Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року

З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.

Рада суддів звернулася до Кабміну щодо надання дозволу на виїзд суддям-жінкам за кордон

Наразі залишається чинною заборона виїзду за кордон жінкам-суддям та жінкам-держслужбовцям – Рада суддів звернулася до уряду з проханням переглянути її.

Мовний омбудсмен заявила про необхідність заборонити публічне виконання пісень російською мовою на рівні закону

Новий мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що треба виправити ситуацію, коли виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду