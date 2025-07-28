Во Франции горел пансионат для людей с инвалидностью, есть погибшие

В результате пожара по меньшей мере три человека погибли, в том числе владелец.

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Во Франции, недалеко от города Ангулем, произошел пожар в пансионате, который принимал лиц с инвалидностью. По имеющейся информации, погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, есть пострадавшие и несколько человек пропали без вести. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Возгорание произошло около 4:30 утра в заведении, расположенном в коммуне Монморо к югу от Ангулема, в регионе Новой Аквитании. Пожарные прибыли примерно через 20 минут после вызова, но к тому моменту огонь уже охватил значительную часть сооружения.

В тушении участвовало около 80 пожарных, были привлечены 24 единицы специализированной техники. Огнем уничтожена почти половина здания, общая площадь которого составляет около 700 квадратных метров.

По данным префектуры Ангулема, среди погибших владелец пансиона. Еще два человека считаются пропавшими без вести. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

В момент трагедии в учреждении находились 14 человек в возрасте от 20 до 75 лет: восемь жителей с ментальными нарушениями, четверо за ними ухаживающих работников, а также супруги владельцев – они руководили пансионатом, приспособленным для отдыха людей с инвалидностью.

Прокуратура Ангулема начала следствие. По предварительным данным, речь идет о несчастном случае.

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