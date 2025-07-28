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Мэра польского города будут судить за превышение скорости

19:18, 28 июля 2025
Дело мэра Грудзёндза, который отказался от штрафа за превышение скорости, дойдет до суда.
Мэра польского города будут судить за превышение скорости
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Мэр польского города Грудзёндз Мацей Гламовский предстанет перед судом из-за отказа принять штраф за превышение скорости. Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел, когда Гламовский ехал по одной из улиц Грудзёндза, превысив разрешенную скорость на 52 км/ч. Согласно польскому законодательству, превышение скорости в населенном пункте на более чем 50 км/ч влечет за собой штраф в размере 1500 злотых и временное лишение водительских прав на три месяца.

Представитель полиции Грудзёндза Лукаш Ковальчик отметил: «Водитель транспортного средства воспользовался правом отказа от принятия штрафа, а дело будет передано в суд».

Мацей Гламовский признал факт правонарушения, объяснив, что спешил на важную встречу. В то же время он выразил сомнения относительно точности измерения скорости, что стало причиной его отказа принять штраф.

«Я просто хочу воспользоваться своим правом, которое имеет каждый гражданин, чтобы проверить измерение скорости. Ведь оно находится на грани того, будет ли у меня временно отобрано водительское удостоверение», - заявил мэр.

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