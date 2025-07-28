Практика судів
  1. В Україні

Мера польського міста судитимуть за перевищення швидкості

19:18, 28 липня 2025
Справа мера Грудзьондза, який відмовився від штрафу за перевищення швидкості, дійде до суду.
Мера польського міста судитимуть за перевищення швидкості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мер польського міста Грудзьондз Мацей Гламовський постане перед судом через відмову прийняти штраф за перевищення швидкості. Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався, коли Гламовський їхав однією з вулиць Грудзьондза, перевищивши дозволену швидкість на 52 км/год. Згідно з польським законодавством, перевищення швидкості в населеному пункті на більш ніж 50 км/год тягне за собою штраф у розмірі 1500 злотих та тимчасове позбавлення водійських прав на три місяці.

Представник поліції Грудзьондза Лукаш Ковальчик зазначив: «Водій транспортного засобу скористався правом відмови від прийняття штрафу, а справа буде передана до суду».

Мацей Гламовський визнав факт правопорушення, пояснивши, що поспішав на важливу зустріч. Водночас він висловив сумніви щодо точності вимірювання швидкості, що стало причиною його відмови прийняти штраф.

«Я просто хочу скористатися своїм правом, яке має кожен громадянин, щоб перевірити вимірювання швидкості. Адже воно перебуває на межі того, чи буде у мене тимчасово відібрано водійське посвідчення», – заявив мер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ і Центру спецоперацій «А»

Також новим законом передбачено, що військовослужбовці СБУ мають право застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, встановленому нині для ЗСУ.

В «Слузі народу» заявили, що можуть розглянути законопроект Президента про НАБУ і САП без поправок до другого читання

Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови антикоркомітету Олена Мошенець заявила, що «монополії на функцію процесуального нагляду не буде, і це навіть не планувалося».

Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року

З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.

Рада суддів звернулася до Кабміну щодо надання дозволу на виїзд суддям-жінкам за кордон

Наразі залишається чинною заборона виїзду за кордон жінкам-суддям та жінкам-держслужбовцям – Рада суддів звернулася до уряду з проханням переглянути її.

Мовний омбудсмен заявила про необхідність заборонити публічне виконання пісень російською мовою на рівні закону

Новий мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що треба виправити ситуацію, коли виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду