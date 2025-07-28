Мера польського міста судитимуть за перевищення швидкості

Справа мера Грудзьондза, який відмовився від штрафу за перевищення швидкості, дійде до суду.

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Мер польського міста Грудзьондз Мацей Гламовський постане перед судом через відмову прийняти штраф за перевищення швидкості. Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався, коли Гламовський їхав однією з вулиць Грудзьондза, перевищивши дозволену швидкість на 52 км/год. Згідно з польським законодавством, перевищення швидкості в населеному пункті на більш ніж 50 км/год тягне за собою штраф у розмірі 1500 злотих та тимчасове позбавлення водійських прав на три місяці.

Представник поліції Грудзьондза Лукаш Ковальчик зазначив: «Водій транспортного засобу скористався правом відмови від прийняття штрафу, а справа буде передана до суду».

Мацей Гламовський визнав факт правопорушення, пояснивши, що поспішав на важливу зустріч. Водночас він висловив сумніви щодо точності вимірювання швидкості, що стало причиною його відмови прийняти штраф.

«Я просто хочу скористатися своїм правом, яке має кожен громадянин, щоб перевірити вимірювання швидкості. Адже воно перебуває на межі того, чи буде у мене тимчасово відібрано водійське посвідчення», – заявив мер.

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