На Рівненщині зловмисник напав на працівницю пошти та вкрав кошти

Крадій напав з ножем на працівницю відділення пошти.

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На Рівненщині судитимуть зловмисника, який напав з ножем на працівницю пошти та вкрав кошти. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що раніше вже судимий за розбій мешканець с. Корнин, у травні цього року напав на працівницю поштового відділення в Квасилові. Він приставив ножа до горла потерпілої, зв’язав їй руки та забрав з каси гроші логістичної компанії.

Крім того, чоловік через інтернет-банк перевів 10 000 гривень з кредитної картки потерпілої на картку для виплат, після чого забрав її та втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його вже у Рівному.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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