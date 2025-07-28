В Ровенской области злоумышленник напал на работницу почты и украл средства

Вор напал с ножом на работницу отделения почты.

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В Ровенской области будут судить злоумышленника, который напал с ножом на работницу почты и украл средства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что ранее судимый за разбой житель с. Корнин, в мае этого года, напал на работницу почтового отделения в Квасилове. Он приставил нож к горлу потерпевшей, связал ей руки и забрал из кассы деньги логистической компании.

Кроме того, мужчина через интернет-банк перевел 10 000 гривен с кредитной карты потерпевшей на карту для выплат, после чего забрал ее и скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его уже в Ровно.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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