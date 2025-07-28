Совет судей Украины обновил интерактивную карту нагрузки местных судов за полугодие 2025 года

ССУ обнародовал статистику за I полугодие 2025, где украинские судьи перегружены, а где – недоукомплектованы.

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Совет судей Украины обнародовал обновленные статистические данные на интерактивной карте местных общих судов, которые сформированы по результатам I полугодия 2025 года на основе отчетности судов.

На карте можно посмотреть:

Количество дел, поступивших в суд;

Численность судей в соответствии с решением ВСП;

Численность судей с полномочиями по состоянию на соответствующее число;

Нормативное время необходимое для рассмотрения дел и материалов в часах;

Численность судей по нормативам.

Соответствующая карта является важным инструментом для мониторинга нагрузки на суды и улучшения планирования в судебной системе.

Карта доступна на сайте Совета судей Украины по ссылке.

Согласно обновленным данным, к примеру, в Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области за I полугодие 2025 года, поступило 1891 дел и материалов.

Согласно данным интерактивной карты, численность судей для рассмотрения такого количества дел должна составлять 6 судей.

В настоящее время в Тысменицком районном суде штатная численность составляет 4 судьи.

В течение полугодия 2025 года Тысменицким районным судом рассмотрено 1763 дел, что составляет 92.74% от количества дел и материалов, поступивших в суд за это время.

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