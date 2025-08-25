Суд в США: TikTok мог умышленно сделать приложение зависимым для детей

Суд в Северной Каролине отклонил ходатайство TikTok и ByteDance о закрытии дела. Компанию обвиняют в создании функций, которые намеренно вызывают зависимость у детей и подростков. Об этом сообщает Courthouse News.
Иск против TikTok подали еще в октябре 2024 года тогдашний генпрокурор, а ныне губернатор штата Джош Стейн и власти Северной Каролины. Они считают, что платформа использует бесконечный скроллинг, автопроигрывание и временный контент, чтобы побуждать детей проводить больше времени в приложении.
Суд отказал TikTok в защите
TikTok утверждал, что его алгоритмы — это форма выражения мнения, защищенная Конституцией США, и что компания не может нести ответственность за контент пользователей. Однако судья Адам Конрад с этим не согласился.
«Речь идет не о публикациях пользователей, а о дизайне продукта, который ставит под угрозу уязвимую аудиторию. Федеральный закон не освобождает от ответственности за создание опасного продукта», — говорится в решении.
Конрад также отметил, что TikTok активно работает на рынке штата, имеет сотни тысяч местных пользователей и сознательно использует push-уведомления и сбор данных.
Обман пользователей и скрытые риски
Власти Северной Каролины заявляют, что TikTok:
Суд подчеркнул: если эти утверждения подтвердятся, то ByteDance «намеренно сделала миллионы детей зависимыми от продукта, который вредит развитию мозга, вызывает тревожность, депрессию, бессонницу и в худших случаях повышает риск суицида».
Внутри TikTok тоже есть сомнения
В материалах дела, которые суд рассекретил, обнародовали видео с бывшим директором TikTok по вопросам безопасности в Европе Александрой Эванс.
Она признала: «Дети смотрят TikTok, потому что алгоритм действительно сильный. Но это отнимает у них сон, время на еду, движение и даже на живое общение».
Более широкий контекст
На данный момент уже 14 штатов США и округ Колумбия подали аналогичные иски против TikTok, к ним присоединилась Миннесота.
Представители TikTok и прокуратуры пока публично ситуацию не комментируют.
