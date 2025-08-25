Практика судов
Суд в США: TikTok мог умышленно сделать приложение зависимым для детей

20:22, 25 августа 2025
TikTok обвиняют в том, что он заставляет детей проводить слишком много времени в сети.
Суд в США: TikTok мог умышленно сделать приложение зависимым для детей
Суд в Северной Каролине отклонил ходатайство TikTok и ByteDance о закрытии дела. Компанию обвиняют в создании функций, которые намеренно вызывают зависимость у детей и подростков. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск против TikTok подали еще в октябре 2024 года тогдашний генпрокурор, а ныне губернатор штата Джош Стейн и власти Северной Каролины. Они считают, что платформа использует бесконечный скроллинг, автопроигрывание и временный контент, чтобы побуждать детей проводить больше времени в приложении.

Суд отказал TikTok в защите

TikTok утверждал, что его алгоритмы — это форма выражения мнения, защищенная Конституцией США, и что компания не может нести ответственность за контент пользователей. Однако судья Адам Конрад с этим не согласился.

«Речь идет не о публикациях пользователей, а о дизайне продукта, который ставит под угрозу уязвимую аудиторию. Федеральный закон не освобождает от ответственности за создание опасного продукта», — говорится в решении.

Конрад также отметил, что TikTok активно работает на рынке штата, имеет сотни тысяч местных пользователей и сознательно использует push-уведомления и сбор данных.

Обман пользователей и скрытые риски

Власти Северной Каролины заявляют, что TikTok:

  • неправдиво рекламирует 60-минутный лимит для подростков, который фактически можно легко обойти;
  • вводит родителей в заблуждение относительно эффективности «безопасного режима»;
  • не предупреждает, что даже в «режиме ограничений» подростки видят сцены насилия, брань и тревожный контент.

Суд подчеркнул: если эти утверждения подтвердятся, то ByteDance «намеренно сделала миллионы детей зависимыми от продукта, который вредит развитию мозга, вызывает тревожность, депрессию, бессонницу и в худших случаях повышает риск суицида».

Внутри TikTok тоже есть сомнения

В материалах дела, которые суд рассекретил, обнародовали видео с бывшим директором TikTok по вопросам безопасности в Европе Александрой Эванс.

Она признала: «Дети смотрят TikTok, потому что алгоритм действительно сильный. Но это отнимает у них сон, время на еду, движение и даже на живое общение».

Более широкий контекст

На данный момент уже 14 штатов США и округ Колумбия подали аналогичные иски против TikTok, к ним присоединилась Миннесота.

Представители TikTok и прокуратуры пока публично ситуацию не комментируют.

