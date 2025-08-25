Практика судів
Суд у США: TikTok міг навмисно зробити додаток залежним для дітей

20:22, 25 серпня 2025
TikTok звинувачують у тому, що він змушує дітей проводити надто багато часу в мережі.
Суд у Північній Кароліні відхилив клопотання TikTok і ByteDance про закриття справи. Компанію звинувачують у створенні функцій, що навмисно викликають залежність у дітей та підлітків. Про це повідомляє Courthouse News.

Позов проти TikTok подали ще в жовтні 2024 року тодішній генпрокурор, а нині губернатор штату Джош Стейн та влада Північної Кароліни. Вони вважають, що платформа використовує нескінченний скролінг, автопрогравання та тимчасовий контент, щоб спонукати дітей проводити більше часу в додатку.

Суд відмовив TikTok у захисті

TikTok стверджував, що його алгоритми — це форма вираження думки, захищена Конституцією США, і що компанія не може нести відповідальність за контент користувачів. Проте суддя Адам Конрад із цим не погодився.

«Йдеться не про публікації користувачів, а про дизайн продукту, який ставить під загрозу вразливу аудиторію. Федеральний закон не звільняє від відповідальності за створення небезпечного продукту», — йдеться в рішенні.

Конрад також зазначив, що TikTok активно працює на ринку штату, має сотні тисяч місцевих користувачів і свідомо використовує push-сповіщення та збір даних.

Обман користувачів і приховані ризики

Влада Північної Кароліни заявляє, що TikTok:

  • неправдиво рекламує 60-хвилинний ліміт для підлітків, який фактично можна легко обійти;
  • вводить батьків в оману щодо ефективності «безпечного режиму»;
  • не попереджає, що навіть у «режимі обмежень» підлітки бачать сцени насильства, лайку й тривожний контент.

Суд наголосив: якщо ці твердження підтвердяться, то ByteDance «навмисно зробила мільйони дітей залежними від продукту, що шкодить розвитку мозку, викликає тривожність, депресію, безсоння та у найгірших випадках підвищує ризик самогубств».

Усередині TikTok теж є сумніви

У матеріалах справи, які суд розсекретив, оприлюднили відео з ексдиректоркою TikTok із питань безпеки в Європі Олександрою Еванс.

Вона визнає: «Діти дивляться TikTok, бо алгоритм справді сильний. Але це забирає у них сон, час на їжу, рух і навіть на живе спілкування».

Ширший контекст

Наразі вже 14 штатів США та округ Колумбія подали аналогічні позови проти TikTok, до них приєдналася Міннесота.

Представники TikTok та прокуратури наразі публічно ситуацію не коментують.

