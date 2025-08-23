Маршрутка врезалась в автобус – в полиции сообщили детали ДТП на Телиги в Киеве, фото

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с автобусом.
По предварительным данным полиции, водитель маршрутного такси не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автобус.
В результате аварии пострадали двое человек — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Их госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.
На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка полиции, которая документирует обстоятельства ДТП.
