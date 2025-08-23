Маршрутка врізалася в автобус – у поліції повідомили деталі ДТП на Теліги в Києві, фото

У Києві на Теліги маршрутка врізалася в автобус: постраждали водій та пасажирка.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода: маршрутка зіштовхнулася з автобусом.

За попередніми даними поліції, водій маршрутного таксі не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автобусом.

Унаслідок аварії постраждали двоє людей — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку поліції, яка документує обставини ДТП.

