В Донецкой области будут судить военного, который обменял гранатометы и гранаты на дрон и пытался продать другое оружие

Военнослужащий хотел незаконно реализовать находящееся на балансе его воинской части в Донецкой области вооружение.

В Донецкой области будут судить военнослужащего, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в апреле 2025 года фигурант через социальные сети нашел «клиента» и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон военнослужащий перепродал другому гражданскому лицу за 40 тысяч гривен.

После успешной сделки военный попытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч гривен, но был задержан оперативниками ГБР.

Сотрудники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также другое оборудование.

В целом задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению злоумышленника. Ориентировочная стоимость изъятого оружия составляет более 1,7 млн грн. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.

Военнослужащий обвиняется в:

присвоении боеприпасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);

ношении, приобретении и сбыте боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

