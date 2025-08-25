Практика судов
  1. В Украине

В Донецкой области будут судить военного, который обменял гранатометы и гранаты на дрон и пытался продать другое оружие

20:58, 25 августа 2025
Военнослужащий хотел незаконно реализовать находящееся на балансе его воинской части в Донецкой области вооружение.
В Донецкой области будут судить военного, который обменял гранатометы и гранаты на дрон и пытался продать другое оружие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Донецкой области будут судить военнослужащего, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в апреле 2025 года фигурант через социальные сети нашел «клиента» и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон военнослужащий перепродал другому гражданскому лицу за 40 тысяч гривен.

После успешной сделки военный попытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч гривен, но был задержан оперативниками ГБР.

Сотрудники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также другое оборудование.

В целом задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению злоумышленника. Ориентировочная стоимость изъятого оружия составляет более 1,7 млн грн. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.

Военнослужащий обвиняется в:

  • присвоении боеприпасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
  • ношении, приобретении и сбыте боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие военные ГБР военнослужащие боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова