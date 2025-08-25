В Донецкой области будут судить военного, который обменял гранатометы и гранаты на дрон и пытался продать другое оружие

В Донецкой области будут судить военнослужащего, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Указывается, что в апреле 2025 года фигурант через социальные сети нашел «клиента» и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон военнослужащий перепродал другому гражданскому лицу за 40 тысяч гривен.
После успешной сделки военный попытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч гривен, но был задержан оперативниками ГБР.
Сотрудники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также другое оборудование.
В целом задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению злоумышленника. Ориентировочная стоимость изъятого оружия составляет более 1,7 млн грн. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.
Военнослужащий обвиняется в:
Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.
