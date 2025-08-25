Практика судів
На Донеччині судитимуть військового, який обміняв гранатомети й гранати на дрон та намагався продати іншу зброю

20:58, 25 серпня 2025
Військовослужбовець хотів незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області.
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов «клієнта» та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тисяч гривень.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тисяч гривень, але був затриманий оперативниками ДБР.

Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї складає понад 1,7 млн грн. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.

Військовослужбовець обвинувачується у:

  • привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);
  • носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

