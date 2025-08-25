На Донеччині судитимуть військового, який обміняв гранатомети й гранати на дрон та намагався продати іншу зброю

На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Вказується, що у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов «клієнта» та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон військовослужбовець перепродав іншій цивільній особі за 40 тисяч гривень.
Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тисяч гривень, але був затриманий оперативниками ДБР.
Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також інше обладнання.
Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали підрозділу зловмисника. Орієнтовна вартість вилученої зброї складає понад 1,7 млн грн. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.
Військовослужбовець обвинувачується у:
Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.
