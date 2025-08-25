В Тернополе нетрезвый водитель предлагал полицейским $1000 взятки

45-летний мужчина, остановленный за управление в состоянии опьянения, пытался откупиться от полиции в $1000.

45-летний житель Тернополя пытался откупиться от ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Во время патрулирования инспекторы полиции остановили автомобиль, за рулём которого находился местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. По требованию пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался и предложил правоохранителям неправомерную выгоду — 1000 долларов.

Полицейские сразу предупредили нарушителя, что их разговор фиксируется на нагрудные камеры, а его действия подпадают под статью Уголовного кодекса. Несмотря на это, водитель продолжил настаивать на своём предложении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По факту коррупционного правонарушения следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 369 УКУ — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Кроме того, на мужчину составили административные материалы за вождение в состоянии алкогольного опьянения (ст.130 КУоАП), а также за другие нарушения ПДД.

