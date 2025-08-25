Практика судов
В Тернополе нетрезвый водитель предлагал полицейским $1000 взятки

22:19, 25 августа 2025
45-летний мужчина, остановленный за управление в состоянии опьянения, пытался откупиться от полиции в $1000.
45-летний житель Тернополя пытался откупиться от ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Во время патрулирования инспекторы полиции остановили автомобиль, за рулём которого находился местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. По требованию пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался и предложил правоохранителям неправомерную выгоду — 1000 долларов.

Полицейские сразу предупредили нарушителя, что их разговор фиксируется на нагрудные камеры, а его действия подпадают под статью Уголовного кодекса. Несмотря на это, водитель продолжил настаивать на своём предложении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По факту коррупционного правонарушения следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 369 УКУ — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Кроме того, на мужчину составили административные материалы за вождение в состоянии алкогольного опьянения (ст.130 КУоАП), а также за другие нарушения ПДД.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

