У Тернополі нетверезий водій пропонував поліцейським $1000 хабаря

45-річний чоловік, зупинений за керування у стані сп’яніння, намагався відкупитися від поліції $1000.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

45-річний житель Тернополя намагався відкупитися від відповідальності за керування у нетверезому стані. Тепер йому загрожує до чотирьох років в’язниці. Про це повідомляє поліція регіону.

Під час патрулювання інспектори поліції зупинили автомобіль, за кермом якого перебував місцевий мешканець із явними ознаками алкогольного сп’яніння. На вимогу пройти медичний огляд чоловік відмовився й запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду — 1000 доларів.

Поліцейські одразу попередили порушника, що їхня розмова фіксується на нагрудні камери, а його дії підпадають під статтю Кримінального кодексу. Попри це водій продовжив наполягати на своїй пропозиції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. За фактом корупційного правопорушення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, на чоловіка склали адміністративні матеріали за керування у стані алкогольного сп’яніння (ст.130 КУпАП), а також за інші порушення ПДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.