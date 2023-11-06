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Исполнительная власть отказалась вернуть санаторий «Шкло» судебной власти – ГСА

07:20, 6 ноября 2023
В судейском самоуправлении говорят о грубом игнорировании интересов судебной власти.
Исполнительная власть отказалась вернуть санаторий «Шкло» судебной власти – ГСА
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Органы исполнительной власти отказались исключить государственное предприятие «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло» из списка объектов для приватизации.

Об этом на заседании Совета судей Украины 2 ноября 2023 года сообщил и. о. обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура.

«После соответствующих обращений Высшего совета правосудия и Совета судей Украины премьер-министр поручил Министерству экономики совместно с ССУ и ГСА рассмотреть вопрос санатория «Шкло». ГСА поддержала позицию ВСП и ССУ относительно изменений в распоряжение Кабинета министров и исключения «Шкло» из соответствующего перечня. Впрочем, Министерство экономики сообщило, что вопрос уже проработан. Фактически, Министерство отметило, что предложение ВСП, ГСА и ССУ не воспринимается, а потому исключение «Шкло» из перечня нецелесообразно», - рассказал Максим Пампура членам Совета судей.

Также глава ГСА добавил, что Министерство экономики почему-то сообщило о якобы проведении консультаций с ГСА и Фондом государственного имущества.

Впрочем, как заверил Совет судей Максима Пампура, эта информация не соответствует действительности.

"Никаких совещаний с участием ГСА не проводилось" - сообщил Максим Пампура.

Члены Совета судей Украины в свою очередь отметили, что действия Министерства экономики по поводу санатория «Шкло» можно охарактеризовать как неуважение к судейскому самоуправлению и судебной власти в целом.

Напомним, что проблема с санаторием «Шкло», который принадлежит к сфере управления Государственной судебной администрации, возникла в октябре 2022 года, когда Кабинет министров определил, что санаторий «Шкло» передается в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Впрочем, в Совете судей о данном решении Правительства узнали лишь спустя некоторое время.

В итоге, в ВСП и ССУ заподозрили, что имел место сговор между руководством ГСА и Фондом государственного имущества, поскольку оба руководителя Судебной администрации (Алексей Сальников и Максим Пампура) в прошлые годы работали именно в структуре ФГИУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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