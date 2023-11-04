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Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Порушення провадження про банкрутство жодним чином не скасовує обов’язку з реєстрації податкових накладних, - Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію щодо відповідальності за порушення своєчасності реєстрації податкових накладних підприємством, стосовно якого розпочато провадження про визнання банкрутом і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

  1. В Україні

На Київщині водійка Hyundai збила пішохода, фото

21:05, 4 листопада 2023
Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.
На Київщині водійка Hyundai збила пішохода, фото
Фото: поліція Київської області
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У п’ятницю, 3 листопада, у Броварах Київської області 37-річна водійка легковика «Hyundai» скоїла наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Аварія трапилась по вулиці Ярослава Мудрого, передає поліція Київської області.

«В результаті аварії, 41-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.286 ККУ)», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці Київщини закликали всіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися ПДР.

Фото: поліція Київської області

Раніше ми писали, що у Києві водійка Lexus на смерть збила чоловіка.

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