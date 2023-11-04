На Київщині водійка Hyundai збила пішохода, фото

Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.

Фото: поліція Київської області

У п’ятницю, 3 листопада, у Броварах Київської області 37-річна водійка легковика «Hyundai» скоїла наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Аварія трапилась по вулиці Ярослава Мудрого, передає поліція Київської області.

«В результаті аварії, 41-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.286 ККУ)», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці Київщини закликали всіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися ПДР.

Фото: поліція Київської області

Раніше ми писали, що у Києві водійка Lexus на смерть збила чоловіка.

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