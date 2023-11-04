В Киевской области водитель Hyundai сбила пешехода, фото

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Фото: полиция Киевской области

В пятницу, 3 ноября, в Броварах Киевской области 37-летняя водитель легковушки Hyundai совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла по улице Ярослава Мудрого, сообщает полиция Киевской области.

«В результате аварии, 41-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По данному факту следователи приступили к досудебному расследованию (ч.1 ст.286 УКУ)», - сказано в сообщении.

Правоохранители Киевщины призвали всех участников дорожного движения соблюдать осторожность и соблюдать ПДД.

Фото: полиция Киевской области

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Lexus насмерть сбила мужчину в Киеве.

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