В Керчи раздались взрывы, Севастопольская бухта в дыму: видео

В Керчи после взрывов шел дым с судостроительного завода «Залив».

В субботу, 4 ноября, в оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты заявляют, что в Керчи якобы работала ПВО, а также они устроили дымовой занавес в Севастопольской бухте.

Местные жители в соцсетях сообщают о дыме в районе Крымского моста, и пока неизвестно, это дымовой занавес или нет.

Также по неподтвержденной информации, в Керчи после взрывов дымится судостроительный завод «Залив» – одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианосные корабли для ВМФ рф.

По данным СМИ, есть попадание в малый ракетный корабль "Аскольд".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.