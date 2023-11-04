В Керчі пролунали вибухи, Севастопольська бухта в диму: відео

В Керчі після вибухів йшов дим з суднобудівного заводу «Залив».

У суботу, 4 листопада, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти заявляють, що у Керчі нібито працювала ППО, а також вони влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про дим в районі Кримського мосту, і наразі невідомо, це димова завіса чи ні.

Також за непідтвердженою інформацією, в Керчі після вибухів димить суднобудівний завод «Залив» - одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносні кораблі для ВМФ рф.

За даними ЗМІ, є влучання в малий ракетний корабель «Аскольд».

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