В Україні запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Реєстр домашніх тварин стане основою для створення цифрових ветеринарних паспортів.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Уряд ухвалив постанову про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак та котів.

Зазначається, що у реєстрі міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Створення Реєстру дасть змогу зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів.

Створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин дасть змогу фіксувати проведення планових вакцинацій, щоб розуміти загальну картину й ухвалювати ефективні управлінські рішення.

Окрім цього, Реєстр передбачає інформування про загублених та знайдених тварин. Так, якщо ви загубили улюбленця, зможете про це повідомити. А коли тварину знайдуть, ви отримаєте сповіщення й зможете повернути тварину додому. Це значно зменшить кількість безпритульних тварин у країні.

Після наповнення Реєстру та повноцінного запуску дані, які в ньому міститимуться, стануть основою для запуску цифрового ветеринарного паспорта в Дії. Це дасть змогу зберігати важливу інформацію про домашнього улюбленця в смартфоні замість паперових документів.

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