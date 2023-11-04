Ми вражені реформами, які Україна здійснює в розпал війни — Урсула фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, Україна домоглася прекрасного результату на шляху до ЄС.

Фото: president.gov.ua

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна домоглася прогресу на шляху до членства в Євросоюзі. Про це вона сказала в суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

«Я маю сказати, що ви домоглися чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення», - сказала президент Єврокомісії.

За її словами, «ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І водночас ви глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей».

«Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення великих реформ. І якщо це станеться, я в цьому впевнена, що українська амбітна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута», - заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що «комісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів євро підтримки».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просить для себе послаблень на шляху до Євросоюзу і виконує всі рекомендації Єврокомісії, які надали державі.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.