Мы поражены реформами, которые Украина осуществляет в разгар войны — Урсула фон дер Ляен

По словам президента Еврокомиссии, Украина добилась прекрасного результата по пути в ЕС.

Фото: president.gov.ua

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина добилась прогресса на пути к членству в Евросоюзе. Об этом она сказала в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

«Я должна сказать, что вы добились замечательного прогресса. Мы на следующей неделе это подтвердим, когда Комиссия представит свой отчет о расширении», – сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, «мы поражены реформами, которые вы осуществляете в разгар войны. Мы не должны забывать, что вы ведете войну за собственное существование. И в то же время вы глубоко реформируете свою страну. И вы реформируете систему правосудия, боретесь с влиянием олигархов, боретесь с отмыванием денег».

«Я знаю, что вы находитесь в процессе завершения больших реформ. И если это произойдет, я в этом уверена, что украинская амбициозная цель перехода на следующий этап процесса вступления будет достигнута», – заявила фон дер Ляен.

Она напомнила, что «комиссия работает над выделением дополнительных 50 миллиардов евро поддержки».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просит для себя поблажек на пути в Евросоюз и выполняет все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены государству.

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