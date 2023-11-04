В Украине запустят Единый государственный реестр домашних животных

Реестр домашних животных станет основой создания цифровых ветеринарных паспортов.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что правительство приняло постановление о запуске Единого государственного реестра домашних животных — собак и кошек.

Отмечается, что в реестре будет содержаться информация о количестве животных в Украине, наличии вакцинации, данные ветеринарного паспорта и информация о владельце или держателе. Создание Реестра позволит уменьшить количество бездомных животных, а также приблизить украинское законодательство к международным стандартам.

Создание Единого государственного реестра домашних животных позволит фиксировать проведение плановых вакцинаций, чтобы понимать общую картину и принимать эффективные управленческие решения.

Кроме того, Реестр предусматривает информирование о потерянных и найденных животных. Так, если вы потеряли любимца, сможете об этом сообщить. А когда животное найдут, вы получите уведомление и сможете вернуть животное домой. Это значительно уменьшит количество бездомных животных в стране.

После наполнения Реестра и полноценного запуска данные, которые будут содержаться, станут основой для запуска цифрового ветеринарного паспорта в Дії. Это позволит хранить важную информацию о домашнем любимце в смартфоне вместо бумажных документов.

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