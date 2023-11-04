Турция отзывает своего посла в Израиле: известна причина

Турция заявила об отзыве своего посла в Израиле из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Фото: vlast.kz

Турция отозвала своего посол в Израиле Шакира Озкана Торуна в Анкару для консультаций, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

«Учитывая гуманитарную трагедию, произошедшую в Секторе Газа из-за того, что израильская сторона продолжает нападения на гражданское население, не принимая призывы к прекращению огня и не допуская бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи, было решено, что наш посол в Тель-Авиве Шакир Озкан Торун будет вызван в Анкару для консультаций», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия официально запретила деятельность ХАМАС.

Добавим, Палата представителей США одобрила помощь Израилю, несмотря на угрозу вето Байдена.

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