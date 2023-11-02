Германия официально запретила деятельность ХАМАС

Кроме деятельности радикальной исламской террористической группы ХАМАС запрещена палестинская сеть Samidoun.

В Германии полностью запретили деятельность ХАМАС. Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, передает Usnews.com.

«С ХАМАСом я сегодня полностью запретила деятельность террористической организации, целью которой является уничтожение государства Израиль. Антисемитизма нет места в Германии. Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми конституционными средствами государства», – сказала Фезер.

Германия, кроме деятельности радикальной исламской террористической группы, ХАМАС запретила палестинскую сеть Samidoun.

«Проведение спонтанных «празднований радости» здесь, в Германии, в ответ на ужасные террористические атаки ХАМАСа против Израиля демонстрирует антисемитское, антигуманное мировоззрение Samidoun особенно отвратительным способом», – подчеркнула она.

Samidoun выступает под названиями HIRAK – Палестинское молодежное движение за мобилизацию молодежи (Германия) и Hirak eV в Германии.

Ранее стало известно, что немка Шани Лук, которую террористы ХАМАС угнали с фестиваля, погибла: смерть подтвердила мать девушки.

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