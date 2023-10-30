Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

100% українських державних службовців є україномовними – НАДС

У НАДС зазначили, що всі держслужбовці мають сертифікати про підтвердження рівня володіння мовою.

Чоловік без згоди жінки надав у борг народному депутату 536 тисяч доларів США, - що вирішила Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

  1. У світі

Німкеня Шані Лук, яку терористи ХАМАС викрали з фестивалю, загинула: смерть підтвердила мати дівчини

12:24, 30 жовтня 2023
22-річну дівчину впізнала її мама за характерними татуювання та дредами.
Німкеня Шані Лук, яку терористи ХАМАС викрали з фестивалю, загинула: смерть підтвердила мати дівчини
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАСу викрали з фестивалю в Ізраїлі, підтвердила смерть своєї доньки. МЗС Ізраїлю також підтвердило цю інформацію. Про це пише RTL.

Раніше вважалося, що викрадена палестинськими терористами Шані жива, але перебуває у критичному стані. Дівчину впізнала її мама за характерними татуювання та дредами, коли з’явилося відео з частково оголеним тілом у пікапі, яке бойовики ХАМАС возили ізраїльськими вулицями.

Однак тепер члени сім’ї Лук повідомили, що отримали трагічний лист від ізраїльської рятувальної служби Зака. У листі повідомлялося, що була знайдена та ідентифікована кістка з основи черепа Шані, без якої людина не може вижити.

«На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає серед живих», – сказала мама загиблої Рікарда.

Сестра Аді також підтвердила смерть Шані у своєму дописі в Instagram.

«З великим сумом ми повідомляємо про смерть моєї сестри Шані Ніколь З.Л. [нехай буде благословенням її пам’ять], яка була ні вечірці 7 жовтня 2023 року під час різанини в Реймі».

Офіційного підтвердження про загибель Шані від МЗС Німеччини ще не було. Тіло жінки ще не повернули з Гази.

Раніше ми повідомляли, що з’явилися кадри з фестивалю на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа під час нападу терористів ХАМАС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області