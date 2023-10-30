Німкеня Шані Лук, яку терористи ХАМАС викрали з фестивалю, загинула: смерть підтвердила мати дівчини

22-річну дівчину впізнала її мама за характерними татуювання та дредами.

Мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАСу викрали з фестивалю в Ізраїлі, підтвердила смерть своєї доньки. МЗС Ізраїлю також підтвердило цю інформацію. Про це пише RTL.

Раніше вважалося, що викрадена палестинськими терористами Шані жива, але перебуває у критичному стані. Дівчину впізнала її мама за характерними татуювання та дредами, коли з’явилося відео з частково оголеним тілом у пікапі, яке бойовики ХАМАС возили ізраїльськими вулицями.

Однак тепер члени сім’ї Лук повідомили, що отримали трагічний лист від ізраїльської рятувальної служби Зака. У листі повідомлялося, що була знайдена та ідентифікована кістка з основи черепа Шані, без якої людина не може вижити.

«На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає серед живих», – сказала мама загиблої Рікарда.

Сестра Аді також підтвердила смерть Шані у своєму дописі в Instagram.

«З великим сумом ми повідомляємо про смерть моєї сестри Шані Ніколь З.Л. [нехай буде благословенням її пам’ять], яка була ні вечірці 7 жовтня 2023 року під час різанини в Реймі».

Офіційного підтвердження про загибель Шані від МЗС Німеччини ще не було. Тіло жінки ще не повернули з Гази.

Раніше ми повідомляли, що з’явилися кадри з фестивалю на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа під час нападу терористів ХАМАС.

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