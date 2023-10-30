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100% українських державних службовців є україномовними – НАДС

12:19, 30 жовтня 2023
У НАДС зазначили, що всі держслужбовці мають сертифікати про підтвердження рівня володіння мовою.
100% українських державних службовців є україномовними – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили про те, що 100% українських державних службовців наразі є україномовними.

«Ця соціальна група – єдина в Україні, яка на 100% україномовна» - розповіла голова НАДС Наталя Алюшина.

Також, як зазначила голова НАДС, доказом стовідсоткової україномовності публічних службовців є наявність у них сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Нагадаємо, що раніше у НАДС розповіли про труднощі, що виникли під час планування класифікації посад державної служби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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