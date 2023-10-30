100% українських державних службовців є україномовними – НАДС

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили про те, що 100% українських державних службовців наразі є україномовними.
«Ця соціальна група – єдина в Україні, яка на 100% україномовна» - розповіла голова НАДС Наталя Алюшина.
Також, як зазначила голова НАДС, доказом стовідсоткової україномовності публічних службовців є наявність у них сертифікатів про рівень володіння державною мовою.
Нагадаємо, що раніше у НАДС розповіли про труднощі, що виникли під час планування класифікації посад державної служби.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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