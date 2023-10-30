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  1. В Україні

Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, — посол

15:19, 30 жовтня 2023
Проте наразі дата візиту не призначена.
Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, — посол
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Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час. Проте наразі дата візиту не призначена. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю виданню Ynet.

У нього запитали, чи правда, що Ізраїль сказав Зеленському після початку нападу ХАМАС, що це не найкращий час його для візиту в країну. Посол заявив, що це неправда, тому що Україна не подавала офіційного запиту щодо візиту.

«В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський - ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться», - сказав Бродський.

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