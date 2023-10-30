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  1. В Україні

Фермерів просять не проводити розмінування самотужки

20:33, 30 жовтня 2023
З’явилася інформація, що на Херсонщині є випадки, коли фермери самотужки намагаються розмінувати поля, зазначив Олександр Гайду.
Фермерів просять не проводити розмінування самотужки
Джерело ілюстративного фото: armyinform.com.ua
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На деокупованих територіях стало відомо про так зване «цивільне розмінування». Про це повідомив Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Він закликав фермерів не проводили самостійне розмінування полів та не виходити працювати на необстежені ділянки.

«З’явилася інформація, що на Херсонщині є випадки, коли фермери самотужки намагаються розмінувати поля. Перед цим, так само на Херсонщині, аграрій найняв неліцензованих працівників, які мали розмінувати його земельну ділянку. В результаті людина загинула. Звертаюся до фермерів: ні в якому разі не наражайте власне життя на небезпеку!», - зауважив Олександр Гайду.

За його словами, наразі в Україні реалізовано пілотний проект з закупівлі послуг з розмінування, а в бюджеті на наступний рік на компенсацію аграріям, які купуватимуть такі послуги, закладено 2 млрд грн.

«Розумію аграріїв, які скоріше хочуть стати до роботи, але безпека важливіша. У фермерів буде можливість очистити свої землі, не наражаючи нікого на небезпеку», - підсумував Олександр Гайду.

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