Фермеров просят не проводить разминирование своими силами

Появилась информация, что в Херсонской области есть случаи, когда фермеры самостоятельно пытаются разминировать поля, отметил Александр Гайду.

Источник иллюстративного фото: armyinform.com.ua

На деоккупированных территориях стало извесно о так называемом «гражданском разминировании». Об этом сообщил Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. Он и призвал фермеров не проводить самостоятельное разминирование полей и не выходить работать на необследованные участки.

«Появилась информация, что на Херсонщине есть случаи, когда фермеры самостоятельно пытаются разминировать поля. Перед этим, так само на Херсонщине, аграрий нанял нелицензированных работников, которые должны были разминировать его земельный участок. В результате человек погиб. Обращаюсь к фермерам: ни в коем случае не подвергайте собственную жизнь опасности!», - отметил Александр Гайду.

По его словам, в настоящее время в Украине реализован пилотный проект по закупке услуг по разминированию, а в бюджете на следующий год на компенсацию аграриям, которые будут покупать такие услуги, заложено 2 млрд грн.

«Понимаю аграриев, которые скорее хотят приступить к работе, но безопасность важнее. У фермеров будет возможность очистить свои земли, не подвергая никого опасности», - подытожил Александр Гайду.

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