Зеленский может приехать в Израиль с визитом в любое время, – посол

Однако в настоящее время дата визита не назначена.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом в любое время. Однако в настоящее время дата визита не назначена. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью Ynet.

У него спросили, правда ли, что Израиль сказал Зеленскому после начала нападения ХАМАС, что это не самое лучшее время для визита в страну. Посол заявил, что это неправда, потому что Украина не подавала официального запроса по поводу визита.

«В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский – ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится», – сказал Бродский.

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