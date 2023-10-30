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Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

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Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

08:00, 30 жовтня 2023
У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.
Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 27 жовтня 2023 року розповіли про суттєву помилку, яку допустили органи влади при плануванні класифікації посад державної служби і визначення нової системи оплати труда державних службовців.

Як розповіла державним службовцям голова НАДС Наталія Алюшина під час online – консультації, НАДС отримує численну кількість повідомлень про те, що ситуація в державній службі погіршується, однак держслужбовцям необхідно подолати наявні виклики та все ж провести класифікацію посад.

«Ми усвідомлюємо, що мав бути спочатку закон, класифікація посад і лише потім необхідно було закладати кошти в бюджет. Але відбулося все абсолютно навпаки.  Фонди і бюджет вже визначені і тепер вже навздогін ми маємо провести класифікацію посад», - розповіла Наталія Алюшина.

Втім, як повідомила голова НАДС, схему посадових окладів на серйозному рівні державної служби почали обговорювати лише днями, відтак, точно вказати, яка у підсумку схема посадових окладів буде затверджена поки що складно.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», державним органам необхідно провести класифікацію посад державної служби із штатною чисельністю:

- до 100 посад — протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 500 посад — протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 1000 посад — протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності;

- понад 1000 посад — не пізніше ніж через місяць з дня набрання чинності;

Як правильно проводити класифікацію посад, у НАДС розповіли у відповідних роз’ясненнях та покроковій інструкції.

Також, у грудні 2023 року очікується прийняття Верховною Радою законопроекту № 8222 у другому читанні, який передбачає зміну принципу оплату труда державних службовців.

Автор В’ячеслав Хрипун

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