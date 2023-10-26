Як правильно проводити класифікацію посад державної служби: роз’яснення НАДС

Також у НАДС розповіли, як правильно заповнити Форму основної інформації про посаду державної служби

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) підготували роз’яснення щодо Алгоритму класифікації посад, а також про те, як правильно заповнити Форму основної інформації про посаду державної служби.

Згідно з роз’ясненням НАДС, для правильної класифікації посад державної служби необхідно вчинити наступні дії:

Крок 1

Необхідно заповнити Форму основної інформації про посаду державної служби.

Крок 2

Відповідальний підрозділ державного органу має надіслати керівникам самостійних структурних підрозділів та самостійним посадам категорії «Б» для заповнення Форму основної інформації у форматі XLSX.

Крок 3

Керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують заповнення Форми основної інформації щодо усіх посад відповідного структурного підрозділу, передбачених штатним розписом.

Крок 4

Після цього керівники самостійних структурних підрозділів повертають заповнену Форму відповідальному структурному підрозділу у форматі XLSX.

Якщо всі посади самостійного структурного підрозділу вакантні, заповнення форми здійснюється відповідальним структурним підрозділом.

Крок 5

На основі заповнених Форм відповідальний структурний підрозділ проводить класифікацію посад.

За потреби, для проведення класифікації посад відповідальний підрозділ може залучати керівників самостійних структурних підрозділів.

У разі виникнення спірних питань щодо класифікації посад державної служби, вирішальним є рішення керівника державної служби.

Крок 6

Вказані заходи дозволять визначити, до якої сім’ї відноситься посада та який є її рівень

У підсумку буде сформовано класифікаційний код, який складається з комбінації трьох символів.

Перший символ – ідентифікатор певної сім’ї і посади

Другий символ – вказує на її рівень

Третій символ – позначає юрисдикцію та тип державного органу

Після цього ту чи іншу посаду можна вважати класифікованою.

Як правильно заповнити Форму основної інформації про посаду державної служби

У першу графу необхідно внести повне найменування посади Графу «Мета посади» необхідно заповнити інформацією із посадової інструкції В графі «Основні напрями роботи» необхідно вказати п’ять основних напрямків роботи, які є найважливішими та потребують найбільшого часу (інформацію також можна взяти із посадової інструкції)

Якщо важко визначитися у пріоритетах, необхідно задати собі питання, наскільки вагомим є відповідний напрям цієї роботи для виконання цілей і завдань державного органу

Якщо виникає необхідність обрання між різними напрямами, то можна скористатися Положенням про відповідний структурний підрозділ або Стратегічним планом розвитку. Зазначеними документами можна скористатися і у разі відсутності посадової інструкції.

Необхідно визначити у відсотках, скільки робочого часу витрачається на виконання кожного завдання впродовж останніх шести місяців. Щоб правильно визначити відсоток, можна підрахувати кількість або обсяг результатів робот, з урахуванням її складності та кількість процесів, необхідних для досягнення результату.

Нагадаємо, що 23 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив текст постанови «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», а також Каталог типових посад та Алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану.

Згідно з рішенням Уряду, Державним органам необхідно провести класифікацію посад державної служби із штатною чисельністю:

- до 100 посад — протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 500 посад — протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 1000 посад — протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності;

- понад 1000 посад — не пізніше ніж через місяць з дня набрання чинності

Також, визначено так звані «сім’ї посад», які визначаються на основі співвідношення опису сім’ї з метою посади державної служби та основними напрямами роботи. Всього Каталог посад передбачає наявність 27 сімей посад державної служби.

Суди та органи суддівського врядування віднесені до окремої 17 сім’ї (організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження).

Автор В’ячеслав Хрипун

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