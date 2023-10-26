Как правильно проводить классификацию должностей государственной службы: разъяснение НАДС

Также в НАДС рассказали, как правильно заполнить Форму основной информации о должности государственной службы.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) подготовили разъяснения относительно Алгоритма классификации должностей, а также о том, как правильно заполнить Форму основной информации о должности государственной службы.

Согласно разъяснению НАДС, для правильной классификации должностей государственной службы необходимо совершить следующие действия:

Шаг 1

Необходимо заполнить Форму основной информации о должности государственной службы.

Шаг 2

Ответственное подразделение государственного органа должно прислать руководителям самостоятельных структурных подразделений и самостоятельным должностям категории "Б" для заполнения Форму основной информации в формате XLSX.

Шаг 3

Руководители самостоятельных структурных подразделений обеспечивают заполнение Формы основной информации по всем должностям соответствующего структурного подразделения, предусмотренных штатным расписанием.

Шаг 4

После этого руководители самостоятельных структурных подразделений возвращают заполненную форму ответственному структурному подразделению в формате XLSX.

Если все должности самостоятельного структурного подразделения вакантны, заполнение формы производится ответственным структурным подразделением.

Шаг 5

На основе заполненных форм ответственное структурное подразделение проводит классификацию должностей.

При необходимости, для проведения классификации должностей ответственное подразделение может привлекать руководителей самостоятельных структурных подразделений.

В случае возникновения спорных вопросов классификации должностей государственной службы, решающим является решение руководителя государственной службы.

Шаг 6

Указанные меры позволят определить, к какой семье относится должность, и каков ее уровень

В итоге будет сформирован классификационный код, состоящий из комбинации трех символов.

Первый символ – идентификатор определенной семьи и должности

Второй символ – указывает на ее уровень

Третий символ – обозначает юрисдикцию и тип государственного органа

После этого ту или иную должность можно считать классифицированной.

Как правильно заполнить Форму основной информации о должности государственной службы

В первую графу необходимо внести полное наименование должности Графу «Цель должности» необходимо заполнить информацией из должностной инструкции В графе «Основные направления работы» необходимо указать пять основных направлений работы, являющихся важнейшими и требующими наибольшего времени (информацию также можно взять из должностной инструкции)

Если трудно определиться в приоритетах, необходимо задать себе вопрос, насколько важно соответствующее направление этой работы для выполнения целей и задач государственного органа

Если возникает необходимость избрания между разными направлениями, то можно воспользоваться Положением о соответствующем структурном подразделении или Стратегическим планом развития. Указанными документами можно воспользоваться и при отсутствии должностной инструкции.

Необходимо определить в процентах, сколько рабочего времени тратится на выполнение каждой задачи за последние шесть месяцев. Чтобы правильно определить процент, можно подсчитать количество или объем результатов робот с учетом ее сложности и количество процессов, необходимых для достижения результата.

Напомним, что 23 октября 2023 года Кабинет министров утвердил текст постановления «О подготовке к введению условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году», а также Каталог типовых должностей и Алгоритм проведения классификации должностей государственной службы в условиях военного положения.

Согласно решению Правительства, государственным органам необходимо провести классификацию должностей государственной службы со штатной численностью:

- до 100 должностей - в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 500 должностей - в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 1000 должностей - в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу;

- более 1000 должностей — не позднее чем через месяц со дня вступления в силу.

Также определены так называемые «семьи должностей», которые определяются на основе соотношения описания семьи с целью должности государственной службы и основными направлениями работы. Всего Каталог должностей предусматривает наличие 27 семей должностей государственной службы.

Суды и органы судейского управления отнесены к отдельной 17 семье (организационное обеспечение выполнения функций суда или конституционного производства).

Автор Вячеслав Хрипун

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