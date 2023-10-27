Класифікація посад державної служби: покрокова інструкція НАДС

Класифікацію посад необхідно провести максимально швидко.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) оприлюднили покрокову інструкцію, як проводити класифікацію посад державної служби.

Нагадаємо, що з роз’ясненням НАДС щодо Алгоритму проведення класифікації посад та про те, як правильно заповнювати Форму основної інформації про посаду державної служби, можна ознайомитися за посиланням.

Згідно з покроковою інструкцією НАДС, для коректної класифікації посади державної служби необхідно послідовно здійснити наступні кроки:

Крок 1

Спочатку у Формі основної інформації про посаду державної служби потрібно зазначити повну назву посади (вказана в Посадовій інструкції державного службовця).

Крок 2

Необхідно зазначити мету посади – її також можна скопіювати із Посадової інструкції державного службовця

Крок 3

Потрібно заповнити графу «Основні напрями роботи» - також можна скопіювати із посадової інструкції

Крок 4

Необхідно визначити витрачений відсоток часу на виконання кожного завдання впродовж останніх шести місяців за допомогою кругової діаграми. Отримані цифри необхідно внести у Форму.

Крок 5

З Каталогу типових посад потрібно обрати сім’ю посад, наприклад, сім’ю № 8 («Діловодство, канцелярія та архів»), визначити зазначені там рівень посади та рівень юрисдикції. У підсумку, виходить класифікаційний код посади.

Нагадаємо, що 23 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив текст постанови «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», а також Каталог типових посад та Алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану.

Згідно з рішенням Уряду, Державним органам необхідно провести класифікацію посад державної служби із штатною чисельністю:

- до 100 посад — протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 500 посад — протягом 15 робочих днів з дня набрання чинності;

- до 1000 посад — протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності;

- понад 1000 посад — не пізніше ніж через місяць з дня набрання чинності

Також, визначено так звані «сім’ї посад», які визначаються на основі співвідношення опису сім’ї з метою посади державної служби та основними напрямами роботи. Всього Каталог посад передбачає наявність 27 сімей посад державної служби.

Суди та органи суддівського врядування віднесені до окремої 17 сім’ї (організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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